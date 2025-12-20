Ferrari ha ayudado a Sergio Pérez a vengarse del maltrato que recibió por parte de Red Bull Racing.

Ha trascendido en los medios de comunicación, entre ellos Motorsport-Magazin.com, que la Scuderia fue uno de los equipos que acusó a Mercedes y al equipo de Max Verstappen ante la FIA.

"Se ha descubierto que Mercedes, y posiblemente también Red Bull Powertrains, han encontrado una manera de aumentar la relación de compresión en funcionamiento.

"Ferrari y Audi están presionando a la para que detenga el truco con una aclaración de las reglas. El tema se sigue discutiendo en foros técnicos con los fabricantes de motores, dijo un portavoz", reportaron.

Relacionado: Checo Pérez SEGUIRÍA LOS PASOS de Lewis Hamilton en 2026

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!