Lewis Hamilton CONFIESA que la F1 lo hizo sentir MISERABLE

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, confesó que en sus primeros años en la categoría reina del automovilismo se sintió bastante infeliz.

En 2007, a los 22 años y como novato, demostró su talento al ganar cuatro carreras, quedándose a un punto del título ese mismo año. En 2008, alcanzó su primer campeonato mundial.

En una entrevista para Vanity Fair se le preguntó cómo encuentra tiempo para todos sus proyectos, y el siete veces campeón fue muy honesto: “No sé muy bien de dónde viene esto. Creces inmerso en el mundo del automovilismo y te encasillan; según algunos, lo único que debes hacer es competir”.

Hamilton explicó que, si bien de joven disfrutaba de las carreras, en la Fórmula 1 se sentía bastante miserable: “Pensé: ‘¡Al fin he alcanzado mi sueño y debería ser el más feliz del mundo!’

"Pero al terminar un fin de semana de competición, la adrenalina cae de golpe, dejándote vacío y sin nada que llene ese hueco, salvo quizá el entrenamiento”, añadió.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

