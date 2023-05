Los presentes en el Miami International Circuit corearon el nombre de Sergio Pérez luego de que el mexicano se quedara con la pole para el Gran Premio de Miami.

El piloto mexicano se quedó con la vuelta más rápida luego de que Max Verstappen cometió un error en su primer intento, y luego de que Charles Leclerc perdió su auto y terminó estrellado contra las barreras.

Relacionado: Checo Pérez: Pusimos la vuelta cuando se necesitaba

Cuando fue el turno de Carlos Sainz y Fernando Alonso de ser entrevistados por Danika Patrick tras terminar la sesión, fue inevitable notar el ruido que hicieron los fanáticos coreando 'Checo, Checo'.

Para la ocasión en que Sergio fue entrevistado, tuvo que interrumpir una de sus respuestas para responder el amor que los integrantes de la grada estaban mandando de manera muy importante.

A continuación puedes disfrutar de los aficionados al piloto número 11 que se hicieron escuchar en el circuito ubicado en Florida.

The way everyone was cheering for Checo and he had to stop the interview to say thank you.🥹 pic.twitter.com/9UMriB4SBq