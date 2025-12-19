POLÉMICA: Lewis Hamilton recibe NUEVO GOLPE sobre el título de 2021

Lewis Hamilton recibió un duro golpe de la polémica sucedida en el Campeonato Mundial 2021.

Jacques Villeneuve se mostró enérgico en el pódcast High Performance cuando su compañero de mesa afirmó que Hamilton debería haber ganado el título mundial en 2021.

El piloto canadiense discrepa rotundamente con esa idea: "Se olvida que un campeonato se construye a lo largo de toda la temporada; no se decide en la última carrera.

"Lewis tuvo oportunidades de triunfar mucho antes, y esa victoria no habría sido tan sencilla. Max jamás debió estar en condiciones de luchar en Abu Dhabi, y muchos olvidan la primera vuelta.

"Lewis salió de la curva y aceleró sin frenar, sin recibir sanción alguna. Sin aquella polémica decisión, ni siquiera habría liderado la carrera y, de haberlo hecho, habría enfrentado una penalización de cinco segundos. Ahí es donde se originó el problema", sentenció.

Relacionado: SHOCK: Ferrari MINIMIZA los problemas de Lewis Hamilton

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!