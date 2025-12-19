SHOCK: Ferrari MINIMIZA los problemas de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton enfrenta desafíos en su nueva etapa con la Scuderia. Según Matteo Togninalli, jefe de ingeniería en pista de Ferrari, la situación se describe como “difícil”, pero no tan grave como podría parecer a simple vista.

Togninalli destaca que la situación no es tan grave como se percibe desde fuera: "Cambiar de piloto y de equipo, especialmente para alguien como Lewis que ha estado 10 años con la misma organización, es complicado tanto para el conductor como para el equipo", explicó en entrevista.

Cada escudería opera de forma distinta, y acostumbrarse a un nuevo entorno implica un periodo de adaptación que, en este caso, se subestimó al inicio. El jefe de ingeniería añadió que la frustración por no alcanzar el objetivo de luchar por el campeonato mundial ha generado una imagen distorsionada.

"Lo que se ve desde afuera es peor de lo que realmente es. Tras tan solo 10 meses, ya hemos construido un vínculo muy sólido con Lewis y estoy convencido de que, con el tiempo, mejoraremos en todos los aspectos", concluyó Togninalli.

Relacionado: Max Verstappen habla HONESTAMENTE sobre el FRACASO de Lewis Hamilton en Ferrari

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!