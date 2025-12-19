El astro de la Fórmula 1, Max Verstappen, ha confesado que resulta muy duro ver a Lewis Hamilton batallando en Ferrari.

En una entrevista con la cadena holandesa Viaplay, a Verstappen le preguntaron sobre la temporada 2025 de Hamilton y si, al llegar a los 40, éste consideraría retirarse. "Para él no ha sido una buena temporada en Ferrari… se nota en cada detalle", respondió el piloto.

Cuando un entrevistador comentó que le rompía el corazón ver a Hamilton en esa situación, Verstappen coincidió y añadió: "Para ser sincero, a mí también me duele. No es nada agradable de ver".

Al insistir sobre la posibilidad de que Hamilton abandone la F1, el holandés se mostró tan desconcertado como el resto, pero confía en la determinación del campeón. "No lo sé. Él nunca se rinde, así que seguro que seguirá el próximo año, aunque no es algo fácil de presenciar", concluyó.

Relacionado: CRISIS: Lewis Hamilton se QUEJÓ y Ferrari lo IGNORÓ

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!