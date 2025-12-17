CRISIS: Lewis Hamilton se QUEJÓ y Ferrari lo IGNORÓ

Lewis Hamilton habría hecho una advertencia a Ferrari que fue ignorada, a pesar de los problemas en la temporada 2025.

Así lo explican en newsf1.it de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1: "Ferrari acaba de contratar a dos técnicos especialistas de Mercedes específicamente para las áreas de simulación y neumáticos.

"Una decisión que confirma, meses después, que el problema estaba ahí y estaba exactamente donde Sir Lewis había indicado. Hamilton Identificó una debilidad estructural (conocimientos técnicos de simulación) e impulsó su solución.

"Esto llevó al equipo a contratar a las personas adecuadas para corregir la situación antes de la normativa de 2026", afirmaron.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

