DURO menosprecio a los TÍTULOS de Lewis Hamilton por culpa de Max Verstappen

Jacques Villeneuve ha arremetido con duras críticas contra Lewis Hamilton. El piloto canadiense sostiene que los campeonatos de Hamilton no han sido difíciles de conquistar y que, este año, la diferencia con Max Verstappen ha quedado más que patente.

Villeneuve explicó en el podcast High Performance: "La comodidad que le dio ganar muchos campeonatos frente a su compañero marcó la carrera de Hamilton. En realidad, el único reto serio lo tuvo contra Nico Rosberg en 2016, y lo perdió. Ahora, en Ferrari, se ve obligado a luchar de nuevo.

"Parece que se ha acostumbrado a tiempos fáciles, y cuando crees que eres invencible, empiezas a ceder ritmo. En cambio, Max lo hace a su manera: si Red Bull gana todas las carreras con aparente soltura, él siempre se sitúa encima, como si cada carrera fuera la final de la temporada.

"Cuando la lucha se vuelve real, ya está preparado. Eso marca una gran diferencia con el proceso que atraviesa Hamilton hoy en día. Los títulos de Hamilton no fueron difíciles de lograr. En 2014, Mercedes contaba con una ventaja colosal gracias a las regulaciones del motor, y cada vez que algún equipo se acercaba, ellos subían aún más la potencia.

"De hecho, Mercedes admitió hace un tiempo que durante sus años de dominio, regularmente moderaban su rendimiento para no provocar la intervención de la FIA. Es como si tuvieran siempre un as bajo la manga: mientras la competencia se queda con lo de siempre, ellos ya tienen el próximo modelo listo para brillar", comentó.

Relacionado: SHOCK: Ferrari MINIMIZA los problemas de Lewis Hamilton

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!