Charles Leclerc y su video en una FIESTA que EXPLOTÓ en redes sociales

Charles Leclerc fue fotografiado celebrando con su equipo después de una larga temporada 2025. El piloto monegasco incluso recibió una divertida camiseta que resalta sus logros durante el año.

El aprecio de Ferrari por Leclerc quedó patente durante una fiesta navideña, donde se le vio celebrando junto a su ingeniero de carrera Bryan Bozzi y el director deportivo Diego Ioverno. En el evento, el equipo le entregó una camiseta con el mensaje: "Una pole, cinco primeras filas, siete podios. Gracias por NUNCA rendirte."

Otra camiseta, estilo broma, decía "Tiene que ser el agua". Esta guiñaba a un gracioso momento en el Gran Premio de Australia, cuando Leclerc se quejó de un asiento mojado y Bozzi replicó: "Debe ser el agua". Leclerc, con humor, contestó por radio: "Añádámoslo a las palabras de sabiduría."

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

