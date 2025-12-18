¡Ingenieros NOVATOS! Ex piloto de Red Bull confirma la tortura que vivió Checo
Pierre Gasly ha confirmado muchos de los testimonios de Checo Pérez sobre las vivencias en Red Bull y la imposibilidad de tener igualdad de competición.
Gasly opina que, al comienzo de su carrera, muchos aficionados lo descartaron demasiado pronto tras su deslucida etapa junto a Max Verstappen en Red Bull Racing.
En una entrevista con Formula1.com, el piloto francés recuerda esos tiempos y confiesa que le asignaron un ingeniero cuya única experiencia había sido en la Fórmula E.
Gasly debutó en 2017 con Scuderia Toro Rosso durante el Gran Premio de Malasia. Al año siguiente, disputó toda la temporada para el equipo italiano y en 2019 fue promovido a Red Bull al marcharse Daniel Ricciardo hacia Renault.
Sin embargo, en ese período el francés no logró destacar y, tras la pausa de mitad de temporada, fue reemplazado por Alexander Albon. Con el equipo hermano, Gasly sí pudo mostrar su talento, culminando en la victoria de Monza durante el Gran Premio de Italia en 2020.
Ningún apoyo para Gasly
Repasar su etapa junto a Verstappen en Red Bull no es motivo de buenos recuerdos para Gasly. Esto no se debió tanto al piloto holandés, sino más bien a la forma en que operaba el equipo en aquel entonces.
"No voy a mentir, fue una situación lamentable. En 2019, mi segundo año en la Fórmula 1, no encontraba apoyo, a diferencia de un gran equipo que respaldaba enormemente a Max. Y con razón, porque él obtenía los resultados", confiesa el ganador de una única carrera.
Además, el pilotos se vio acompañado por ingenieros sin la experiencia necesaria: "Empecé trabajando con un ingeniero recién llegado desde la Fórmula E, sin experiencia en la F1. Se creó una dinámica extraña. No contaba realmente con las herramientas para rendir al máximo. Intenté encontrar mi propio camino para lograrlo, ya que mi objetivo era competir y, en última instancia, eso es lo que hago. Ellos no estaban contentos, y yo tampoco, porque sentía que no podía mostrar todo mi potencial."
Finalmente, su regreso a Toro Rosso fue interpretado por muchos como una degradación, aunque para Gasly significó, sobre todo, un alivio. "Casi se sintió como un respiro", concluye el piloto francés.
