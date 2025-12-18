close global

﻿
Lewis Hamilton smiling at the Qatar Grand Prix

¿No más Ferrari? Este es el plan de RETIRO de Hamilton

¿No más Ferrari? Este es el plan de RETIRO de Hamilton

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton smiling at the Qatar Grand Prix

Lewis Hamilton podría haber recibido, desde hace tiempo, un plan de retiro postcompetición ideado por su padre, Anthony Hamilton.

Su primera temporada con Ferrari, tras su llegada a Maranello en enero, estuvo llena de altibajos. El piloto de 40 años terminó la temporada 2025 sin subir al podio en ningún Gran Premio y se colocó en el sexto puesto del campeonato.

Para 2026 se perfila al menos una temporada más junto al equipo italiano, ya que las nuevas normativas podrían brindarle a él y a la escudería mejores posibilidades de pelear por las primeras posiciones.

En el Gran Premio de Abu Dhabi, Hamilton confesó que tanto su padre como su madre, Carmen Larbalestier, fueron fundamentales para afrontar un año complicado. Ahora, parece que Anthony está preparando el terreno para que su hijo explore nuevos horizontes tras la F1.

Recientemente, Anthony Hamilton ha registrado una nueva empresa llamada "HybridV10", según consta en el sitio web GOV.UK. Junto a este registro se presentaron solicitudes de marca para otros cuatro nombres: Hybrid World Series, Hybrid World Commission, Hybrid Grand Prix y HybridV10 World Motorsport Festival, siendo los tres últimos solicitudes muy recientes.

Aunque no hay indicios de que Lewis tenga vinculación directa con este emprendimiento, el momento en que surge su creación apunta a un proyecto en el que el piloto británico podría centrarse en el futuro. Además, la empresa se encuadra dentro del ámbito de la producción de programas televisivos, agencias de publicidad y otras actividades deportivas.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Los proyectos fuera de la pista de Hamilton

Sin duda, el siete veces campeón dispone de múltiples iniciativas empresariales y filantrópicas que le mantendrán activo cuando decida colgar los guantes.

En 2021, Hamilton fundó su organización benéfica, Mission 44, destinada a promover cambios que permitan a los jóvenes prosperar en el ámbito escolar y acceder a carreras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La iniciativa ha ido ganando fuerza, y recientemente el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con el piloto para abordar cómo mejorar el apoyo en las escuelas del país.

Además de su labor solidaria, Hamilton gestiona varios negocios, entre ellos la marca de tequila sin alcohol Almave y la productora cinematográfica Dawn Apollo Films.

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1089 votos

Clasificación F1

