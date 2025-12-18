Las imperdibles reacciones de los pilotos de F1 tras el FRACASO de Hamilton y Ferrari

La primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrari despertó grandes expectativas entre aficionados y rivales por igual.

Su fichaje, que había sido la comidilla del paddock el año pasado, llevaba consigo la promesa de que en 2025 el siete veces campeón mundial podría retomar la cima después de ver frustrada su oportunidad de conquistar un octavo título en 2021.

Sin embargo, lo ocurrido superó cualquier pronóstico. Hamilton ha vivido su peor temporada en 18 años de carrera en la F1, sin lograr subirse al podio y dejando perplejos a expertos y aficionados con sus resultados.

Incluso sus rivales manifestaron que esperaba mejores cifras tanto él como Ferrari, según revelaron las primeras predicciones de Pierre Gasly y Ollie Bearman. Antes de comenzar la temporada 2025, cada piloto anotó sus predicciones en una tarjeta; estos comentarios se sellaron en un sobre que les fue devuelto en Abu Dabi.

Las altísimas expectativas de Gasly y Bearman

Fiel a su lealtad hacia el equipo que lo impulsó en las categorías inferiores, Bearman apostó a grandes hazañas para Ferrari. Al abrir su sobre, se encontró con la predicción: "Ferrari ganará el campeonato de constructores, algo que lamentablemente no se materializó".

Gasly, por su parte, comentó: "Lamento a los aficionados de Ferrari, pues yo preveía que serían campeones del mundo. Parece que me equivoqué en esa apuesta."

Tras la convulsa primera temporada de Hamilton en Ferrari, ya se baraja su salida temprana si el monoplaza no se muestra competitivo de cara a 2026. Entre los nombres vinculados a ocupar su puesto destaca el mismo Bearman, cuyo impresionante final de temporada debut le ha convertido en una opción interesante para el futuro de la escudería.

Hamilton y Charles Leclerc darán el máximo esfuerzo el próximo año para volver a la cumbre, en plena preparación para los cambios reglamentarios que se avecinan en 2026.

