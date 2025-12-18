close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

¡Mercedes se lanza contra los AFICIONADOS a la F1!

¡Mercedes se lanza contra los AFICIONADOS a la F1!

Nazario Assad De León
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, ha declarado que no siente respeto alguno por quienes han participado en los terribles ataques en redes sociales contra su piloto Kimi Antonelli.

La situación se agravó tras el Gran Premio de Qatar, donde el joven italiano de 19 años fue blanco de comentarios crueles.

Tras un error que permitió a Lando Norris de McLaren ganar una posición, algunos señalaron que Antonelli se habría movido para dejarle adelantar en las últimas vueltas, lo que, supuestamente, habría perjudicado las aspiraciones de campeonato de Max Verstappen.

No obstante, el vídeo a bordo de su Mercedes mostró que el piloto sufrió un exceso de sobreviraje que casi le hizo perder el control por completo.

Lambiase, Marko y el propio equipo Red Bull han pedido disculpas tras sus declaraciones, que en parte desencadenaron la ola de abusos online; tanto fue así que Antonelli decidió oscurecer su foto de perfil en Instagram. Wolff no ha dudado en dirigir palabras contundentes a quienes se esconden tras el teclado, aunque también ha agradecido las disculpas ofrecidas por Red Bull.

«Primero que nada, agradezco que Oliver de Red Bull, junto con Gianpiero Lambiase y Laurent Mekies, se hayan acercado para disculparse, lo que demuestra la clase de nuestros competidores», declaró Wolff a Sky Sports F1 durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

«A los que se esconden detrás de sus teclados, están enfermos y me da pena por ustedes. Hace años, con su portátil sobre el pecho, Dios sabe qué hacían justo antes de escribir ese comentario. No tengo ningún respeto por nadie, así que que se vayan a la mierda.»

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Temporada de novato de Antonelli

Aunque el error en Qatar relegó a Antonelli a la quinta posición en lugar de la cuarta, su temporada de novato ha sido todo un acierto.

El piloto de Mercedes se perfila como una gran promesa y podría terminar la clasificación general por delante del siete veces campeón Lewis Hamilton, que actualmente se sitúa en el séptimo puesto de cara a la última carrera de la temporada.

El italiano no solo consiguió su primer podio en Fórmula 1, sino que luego sumó dos más en Brasil y Las Vegas. A pesar de haber atravesado una etapa complicada a mitad de temporada —donde consiguió puntos en apenas dos de nueve carreras entre mayo y agosto— ha logrado recuperarse notablemente.

Además, se ha confirmado que volverá a competir junto a George Russell en 2026, temporada en la que buscará pelear por victorias en carrera.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1071 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Las imperdibles reacciones de los pilotos de F1 tras el FRACASO de Hamilton y Ferrari
Ferrari

Las imperdibles reacciones de los pilotos de F1 tras el FRACASO de Hamilton y Ferrari

  • hace 16 minutos
¡Mercedes se lanza contra los AFICIONADOS a la F1!
Últimas noticias de F1

¡Mercedes se lanza contra los AFICIONADOS a la F1!

  • hace 30 minutos
Checo Noticias Hoy: Amenazado por su asiento; Anuncian nueva posición
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Amenazado por su asiento; Anuncian nueva posición

  • Hoy 02:00
ÚLTIMA HORA: Confirman BRUTAL cambio de Max Verstappen para 2026
Red Bull

ÚLTIMA HORA: Confirman BRUTAL cambio de Max Verstappen para 2026

  • Ayer 21:21
Colapinto Noticias Hoy: Impulsado en Alpine; Se vuelve la prioridad
Colapinto F1 Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Impulsado en Alpine; Se vuelve la prioridad

  • Hoy 01:00
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
Cadillac

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • Hoy 00:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x