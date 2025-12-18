¡Mercedes se lanza contra los AFICIONADOS a la F1!

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, ha declarado que no siente respeto alguno por quienes han participado en los terribles ataques en redes sociales contra su piloto Kimi Antonelli.

La situación se agravó tras el Gran Premio de Qatar, donde el joven italiano de 19 años fue blanco de comentarios crueles.

Tras un error que permitió a Lando Norris de McLaren ganar una posición, algunos señalaron que Antonelli se habría movido para dejarle adelantar en las últimas vueltas, lo que, supuestamente, habría perjudicado las aspiraciones de campeonato de Max Verstappen.

No obstante, el vídeo a bordo de su Mercedes mostró que el piloto sufrió un exceso de sobreviraje que casi le hizo perder el control por completo.

Lambiase, Marko y el propio equipo Red Bull han pedido disculpas tras sus declaraciones, que en parte desencadenaron la ola de abusos online; tanto fue así que Antonelli decidió oscurecer su foto de perfil en Instagram. Wolff no ha dudado en dirigir palabras contundentes a quienes se esconden tras el teclado, aunque también ha agradecido las disculpas ofrecidas por Red Bull.

«Primero que nada, agradezco que Oliver de Red Bull, junto con Gianpiero Lambiase y Laurent Mekies, se hayan acercado para disculparse, lo que demuestra la clase de nuestros competidores», declaró Wolff a Sky Sports F1 durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

«A los que se esconden detrás de sus teclados, están enfermos y me da pena por ustedes. Hace años, con su portátil sobre el pecho, Dios sabe qué hacían justo antes de escribir ese comentario. No tengo ningún respeto por nadie, así que que se vayan a la mierda.»

Temporada de novato de Antonelli

Aunque el error en Qatar relegó a Antonelli a la quinta posición en lugar de la cuarta, su temporada de novato ha sido todo un acierto.

El piloto de Mercedes se perfila como una gran promesa y podría terminar la clasificación general por delante del siete veces campeón Lewis Hamilton, que actualmente se sitúa en el séptimo puesto de cara a la última carrera de la temporada.

El italiano no solo consiguió su primer podio en Fórmula 1, sino que luego sumó dos más en Brasil y Las Vegas. A pesar de haber atravesado una etapa complicada a mitad de temporada —donde consiguió puntos en apenas dos de nueve carreras entre mayo y agosto— ha logrado recuperarse notablemente.

Además, se ha confirmado que volverá a competir junto a George Russell en 2026, temporada en la que buscará pelear por victorias en carrera.

