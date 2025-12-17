Señalan el ÚNICO piloto que puede vencer a Verstappen y está en FERRARI

Riccardo Patrese, ex piloto de Fórmula 1, ha compartido recientemente su opinión en una entrevista con el diario italiano Quotidiano Nazionale sobre quién es el único piloto capaz de desafiar a Max Verstappen en las mismas condiciones: Charles Leclerc.

Patrese, que consiguió seis victorias en Grandes Premios, califica al holandés de auténtico fenómeno y asegura que su dominio en la pista no sorprende a nadie.

Según Patrese, el monegasco es el único que podría poner a la altura de Verstappen, incluso si Lando Norris se coronara campeón del mundo.

El excompetidor atribuye a Leclerc la frustración por no haber conseguido aún un título mundial, pero señala que la culpa no es suya, sino de la escudería Ferrari, que no le ha proporcionado el equipamiento adecuado.

"Él siempre compite con la certeza de que lo suyo se ve limitado por las carencias del equipo. Charles tiene una insaciable hambre de victoria y sus errores surgen de esa intensa necesidad de triunfar", sostiene Patrese.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Leclerc conoce a la perfección a Verstappen

Aunque resulte poco realista, a Patrese le encantaría ver a Verstappen y Leclerc compitiendo en el mismo equipo, considerándolos una de las combinaciones más fascinantes de la historia.

"Leclerc comprende a la perfección el estilo de carrera de Verstappen. Han competido tantas veces entre sí que él conoce al detalle cuáles son sus límites", comenta el expiloto, subrayando que esta experiencia le convierte en un rival temible para el neerlandés.

Leclerc, el único capaz de desafiar a Verstappen

Las declaraciones de Patrese surgen en un momento en el que se reaviva el debate sobre la hegemonía de Verstappen en la Fórmula 1. El piloto neerlandés se proclamó campeón mundial por cuarta vez consecutiva en 2024 y llegó a 2025 a tan solo dos puntos del título.

Mientras tanto, Leclerc, que en temporadas recientes vio truncadas muchas de sus aspiraciones, se ve obligado a admirar cómo Verstappen sigue acumulando campeonatos.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!