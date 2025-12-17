Las palabras de Mercedes que ponen en PELIGRO a Antonelli

Toto Wolff observa el futuro de Mercedes con un optimismo moderado para la temporada 2026 de Fórmula 1, aunque advierte que alcanzar todas sus metas aún no es algo garantizado.

El austriaco confía en que el tiempo dirá si los objetivos que se ha marcado son lo suficientemente ambiciosos.

El equipo de Mercedes es frecuentemente mencionado entre los candidatos a destacar en 2026. Wolff admite que prever el futuro es complicado, pero asegura que están en camino para cumplir sus metas.

"Es extremadamente difícil preverlo, ya que nos hemos propuesto objetivos que, según nuestros cálculos, alcanzaremos", declaró el jefe del equipo, según Motorsport.com. "El tiempo dirá si nuestras aspiraciones eran lo suficientemente ambiciosas y si establecimos las prioridades correctamente. Esa respuesta llegará muy pronto."

Complejidad

Wolff profundiza en la complejidad que rodea al éxito en la élite del automovilismo. Muchos intentan atribuir los logros o los fracasos a un solo factor, ya sea un nuevo directivo, un cambio en la dirección, el director técnico, el jefe de aerodinámica o incluso la incorporación de algunos “genios”.

Sin embargo, al final se trata de un grupo que trabaja de manera colaborativa, tomando decisiones basadas en los datos adecuados, con una infraestructura sólida y una conexión efectiva entre el mundo digital y la realidad.

El jefe de Mercedes continúa: "Gracias a todas las limitaciones actuales es cuando descubrimos el verdadero valor de nuestro coche. Si el rendimiento no se alinea con la realidad apenas salimos a pista, ese es el mayor riesgo para cualquier equipo."

Añade: "Hacemos todo lo posible para disponer de un coche y una unidad de potencia lo suficientemente competitivos como para luchar por el campeonato." Con una nota personal concluye: "Siempre he visto el vaso medio vacío." A pesar de ello, se muestra en general optimista sobre el futuro de Mercedes, mientras el equipo se prepara para escribir un nuevo capítulo en la Fórmula 1.

