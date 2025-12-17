¡De TERROR! El anuncio de la F1 que pone miedo a Hamilton

Lewis Hamilton es una leyenda de la Fórmula 1, pero su legado se ha visto empañado por Ferrari y una reciente noticia de la disciplina podría empeorar aún más su situación.

Después de una temporada 2025 desalentadora para el piloto británico, la F1 anunció que Portimão volverá al calendario en 2027 y 2028, en un circuito donde Hamilton cosechó importantes triunfos en 2020 y 2021.

Con siete campeonatos mundiales, sigue siendo el único piloto en ganar en este trazado y, en 2021, superó el récord de victorias de Michael Schumacher al conseguir su 92ª victoria.

Sin embargo, tras analizar nuevamente sus logros, surge la pregunta: ¿cuánto tiempo más se verán eclipsados los éxitos de Hamilton por otro tropiezo de Ferrari en Portimão?

¿Debería Hamilton retirarse?

La temporada 2025 ha sido un golpe para el legado de Hamilton. Circuitos históricos como Silverstone e Interlagos, donde el piloto solía dominar, se han convertido en escenarios de tropiezos, errores en las paradas y accidentes, algo totalmente ajeno a los tiempos dorados de su carrera.

Si el piloto sigue en la parrilla para cuando Portimão regrese, corremos el riesgo de ver otro escenario que evidencie que el británico ya no está en su mejor forma. Aunque las nuevas regulaciones para 2026 podrían suponer un respiro para Ferrari, el equipo aún podría batallar para adaptarse completamente a las nuevas normas.

Por si fuera poco, se comenta entre bastidores que Shell, el proveedor de combustible de Ferrari, se está quedando atrás en preparación. Este detalle preocupa, sobre todo considerando la transición hacia combustibles sostenibles y el impacto que podría tener en los tiempos de vuelta.

Y aun si Ferrari logra dominar las nuevas reglas, Hamilton enfrenta otro gran desafío: Charles Leclerc. El joven monegasco ya ha demostrado este año que es más rápido que su compañero, y si la temporada 2025 es un anticipo, el británico podría seguir cayendo en desventaja, incluso cuando su equipo compita a la altura.

Queda muchas la incógnitas sobre el futuro de Hamilton. ¿Qué pasará si decide dejar la competición tras 2026? ¿Podrá recuperar la forma que lo hizo tan dominante alguna vez?

El retorno de Portimão nos recuerda la grandeza que Hamilton representó. Es lamentable pensar que, a estas alturas, su legado pueda verse manchado si continúa en la F1, lo que nos lleva a plantear la pregunta inevitable: ¿será mejor que el británico se retire una vez concluidas las próximas temporadas?

