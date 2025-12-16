Antonelli da el pimer paso a convertirse en el SIGUIENTE Verstappen
Andrea Kimi Antonelli ha vuelto a sorprender por su velocidad, esta vez en el circuito de karts Daytona en Milton Keynes.
El joven italiano, que debutó en la Fórmula 1 en 2025, se presentó de forma inesperada siguiendo los pasos de Franz Hermann, apareciendo bajo el seudónimo de "Henry Shovlin".
El debut en la máxima categoría ha sido, sin duda, un éxito para Antonelli. Desde el principio de la temporada, consiguió la pole position en la carrera sprint del Gran Premio de Miami y poco después pisó el podio por primera vez en Canadá.
Aunque a mitad de torneo atravesó un periodo complicado, el piloto supo recuperarse sumando dos podios más, entre ellos un segundo puesto en Brasil y una increíble remontada de la posición 17 a la 3 en Las Vegas.
Pseudonimo
La aparición del joven piloto en el circuito de Daytona fue todo un espectáculo. Bajo unas condiciones húmedas, logró una vuelta en 1:24,5, superando en más de cinco segundos al piloto de Williams, Alex Albon, que había marcado tiempo en la pista anteriormente.
Antonelli permaneció en el anonimato hasta que, tras la carrera, se quitó el casco para revelar su verdadera identidad.
Según se comenta, optó por el alias de Henry Shovlin para poder competir de forma discreta: "Pet bajo. Sin complicaciones. Durante la reunión informativa, se lo vio en un rincón".
