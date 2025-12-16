¡Derrumbe TOTAL! Leyenda señala que Hamilton y Leclerc dejarán Ferrari

¿Podría Ferrari estar en búsqueda de dos pilotos para 2027? Un reconocido analista de Fórmula 1 afirma que sí.

En 2025, la escudería italiana no consiguió ninguna victoria y terminó en cuarta posición en el campeonato de constructores, ya que ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton lograron marcar una diferencia real durante la temporada.

Hamilton no llegó a subir a un podio en ninguna gran premio, algo inédito en su brillante carrera, y finalizó sexto en la clasificación de pilotos.

Por su parte, Leclerc cumplió su cuarta temporada sin victorias en siete años con Ferrari, una cifra preocupante considerando el evidente talento del piloto. A sus 28 años, aún no ha protagonizado una auténtica lucha por el campeonato, en gran medida debido a la incapacidad del equipo para proporcionarle un coche competitivo.

El comentarista de Sky Sports F1, Croft, sostiene que tanto Hamilton como Leclerc podrían estar dispuestos a abandonar la escudería al cierre de 2026 si la mala racha de Ferrari se mantiene bajo el nuevo reglamento. Hamilton tiene contrato hasta el final de 2026, mientras que se rumorea que Leclerc cuenta con cláusulas de salida vinculadas a los cambios normativos.

En declaraciones a Express Sport, Croft puntualizó: "Depende de Ferrari ofrecerle un coche adecuado, y lo mismo ocurre con Charles Leclerc. No olvidemos que, mientras Lewis ha enfrentado dificultades, Charles vive su cuarta temporada sin victorias en siete años. Ese no es el automóvil que necesitan, y si repiten una temporada así el próximo año, retener a ambos resultará muy complicado."

Perder a ambos pilotos sería un desastre

Es probable que Ferrari ya tenga en la mira a Ollie Bearman como opción joven y a largo plazo para sustituir a Hamilton, de 40 años. Sin embargo, perder a alguien en pleno auge, como es el caso de Leclerc, supondría un golpe muy duro.

Ambos pilotos cuentan con una amplia experiencia en el deporte y han contribuido a impulsar un cambio en los procesos internos de la escudería, en un intento por volver a luchar por el campeonato.

Desde 2008, Ferrari no se alza con ningún título mundial y solo ha conseguido 13 victorias en los últimos siete años, unas cifras decepcionantes para un equipo históricamente dominante en la Fórmula 1.

Hamilton y Leclerc han sido muy críticos con los problemas internos del equipo y han propuesto cambios fundamentales para mejorar su rendimiento, hasta el punto de que Hamilton ha presentado varios documentos al respecto.

Si Ferrari llegara a perder a ambos al finalizar 2026, se vería obligada a reiniciar casi por completo, enfrentándose a la posibilidad de permanecer en la media durante varios años.

La esperanza de Ferrari para 2026

Por otro lado, existe la esperanza de que los profundos cambios regulativos permitan a Ferrari transformarse en un equipo capaz de ganar múltiples carreras ya en la próxima temporada.

La reestructuración de las reglas podría alterar el orden competitivo de los equipos, favoreciendo a la italiana. Además, sus pilotos se verán beneficiados al dejar atrás el SF-25 y tener la oportunidad de pilotar una nueva generación de coche, lo que podría cambiar radicalmente la imagen de Ferrari a partir del próximo año.

De cualquier forma, parece inevitable la salida de Hamilton, incluso en caso de éxito la próxima temporada. El siete veces campeón cumplirá 41 años el mes que viene y, aunque no se retire, ¿realmente convencerá Ferrari en ofrecerle otro contrato de 70 millones de libras cuando pueden contar con el joven Bearman por una fracción de ese coste?

