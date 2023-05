Max Verstappen y Carlos Sainz cambiaron los componentes de su caja de cambios previo a la práctica tres previo al Gran Premio de Miami.

Los pilotos de Red Bull y Ferrari fueron incluidos en la lista que publicó la FIA con cambios para la FP3.

Ambos cambiaron la carcasa y los elementos complementarios en su caja de cambios. Siendo la tercera para Max y la segunda para Carlos, y por lo tanto, no serán acreedores a una sanción.

Recordar que la FIA únicamente permite montar cuatro nuevas cajas de cambios en los pilotos, y en caso de necesitar una quinta, reciben un castigo para la parrilla.

Nueva caja de cambios para Verstappen (3) y Sainz (2). No penalizan. New gearboxes for Verstappen (3) and Sainz (2) . No penalties. #f1 #MiamiGP pic.twitter.com/xSwoRtEUlQ

Además del madrileño y el neerlandés, la FIA también comunicó que Lance Stroll, Lando Norris y Alexander Albon tendrían cambios para el tercer entrenamiento.

Para los tres es su primer cambio de batería y central electrónica, por lo que tampoco serán castigados en la parrilla.

Nueva centralita y batería para Stroll, Norris y Albon. No penalizan



New electronics and battery for Stroll, Norris and Albon. No penalties.#f1 #MiamiGP pic.twitter.com/8bOzdXPry6