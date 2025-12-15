¡Se acabó su GRANDEZA! Ferrari recibe la PEOR de las noticias antes de la nueva temporada

Fred Vasseur no tiene ni idea de lo competitivo que será Ferrari en 2026 tras un 2025 sumamente decepcionante.

El jefe del equipo francés se vio obligado a responder a esta pregunta después de que su escudería no lograra ganar ni una sola carrera durante toda la temporada, algo que no se veía desde 2021.

El año pasado fue un duro golpe para la italiana, que se quedó sin victorias en ningún Gran Premio. La presión para mejorar en 2026 es inmensa, especialmente con la llegada de Lewis Hamilton a principios de año.

Vasseur insiste en la importancia de concentrarse en el propio proyecto y no perder tiempo intentando descifrar la situación de las otras escuderías. “Sabes que en el deporte todo se trata de compararse”, afirma, según citó PlanetF1.

“Puedo hacer un trabajo espectacular, pero si alguien más lo hace mejor, parezco tonto. Cuanto más te dediques al proyecto, mejor crees que será. Nadie sabe si McLaren, Red Bull o Alpine terminarán por delante de nosotros.”

Leclerc

Vasseur también respondió a los comentarios de Leclerc, explicando que es natural que un piloto se sienta decepcionado al obtener una posición inferior. Sin embargo, lo esencial es mantener una actitud constructiva sin importar el resultado.

“La verdad, comparado con el año pasado, ese Charles no es el mismo”, comentó. “Pero si le preguntas al día siguiente qué quiere hacer con el equipo, su enfoque sigue siendo el mismo. Se trata de trabajar para mejorar. Incluso cuando vamos liderando, mantengo exactamente la misma actitud con el equipo durante la reunión del lunes.”

Las expectativas para 2026 son muy altas, pero el francés se muestra cauteloso. Subraya que nadie sabe si McLaren, Red Bull o Alpine terminarán por delante de ellos.

“Lo importante es no perder el tiempo intentando averiguar si los demás están por delante o por detrás”, concluye Vasseur. “Lo esencial es saber dónde podemos mejorar, sin importar si estás en la P1 o en la P10. La reunión para analizar la jornada, ya sea en Alpine, Williams, Red Bull o en nuestro propio equipo, siempre tiene el mismo objetivo: esforzarse por hacerlo mejor.”

