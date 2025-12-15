¿Efecto Hamilton? Ferrari se ROBA talento clave de Mercedes

Ferrari ha fichado recientemente a una especialista en aerodinámica procedente del antiguo equipo de Mercedes de Lewis Hamilton, una incorporación que llega justo cuando mira hacia la temporada 2026.

Hamilton se unió a la escudería italiana en enero, pero su rendimiento durante el 2025 fue discreto, sin lograr siquiera un podio en ningún gran premio.

El siete veces campeón mundial finalizó sexto en el campeonato de pilotos y ahora se enfrenta a un año crucial, siendo este el último de su contrato con Ferrari. El piloto confía en que los cambios reglamentarios de 2026 le permitan competir con un coche de nueva generación, más acorde a su estilo y habilidad en la pista.

Un elemento clave para este nuevo comienzo es la llegada de Giulia Zoppini, quien anunció por LinkedIn su incorporación a Ferrari. Con más de dos años de experiencia en Mercedes, donde inició como ingeniera de aerodinámica y luego ocupó un rol más especializado, Zoppini dejó su antiguo equipo el mes pasado y se une ahora al equipo aerodinámico de Maranello.

¿Puede Hamilton disputar el campeonato en 2026?

Durante las últimas cuatro temporadas completas, desde el cambio de regulaciones en 2022, Hamilton ha logrado ganar únicamente dos carreras.

Su fichaje de Mercedes a finales de 2024 tenía como objetivo conquistar posiciones más altas en la parrilla; sin embargo, además de los problemas de inestabilidad del coche de Ferrari en 2025, el propio Hamilton ha atravesado momentos difíciles, especialmente en la clasificación.

La esperanza del piloto es que los nuevos monoplazas de 2026 se ajusten mejor a sus capacidades, permitiéndole recuperar el ritmo que le arrebató el título en 2021, cuando la lucha se decidía en la última carrera.

Asimismo, este reinicio reglamentario podría favorecer a Ferrari, reestructurando el orden competitivo y ofreciendo nuevas oportunidades en la lucha por la cima.

