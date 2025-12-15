Togninalli sobre Hamilton: "La relación es mejor de lo que parece"
Matteo Togninalli, encargado del departamento de ingeniería de pista en Ferrari, ha compartido su visión sobre los problemas que enfrenta Lewis Hamilton en su primer año con la escudería italiana.
Según Togninalli, la situación es menos negativa de lo que aparenta y, al mismo tiempo, mejor de lo que muchos podrían pensar, pese a las dificultades que atraviesa el piloto británico.
Hamilton ha pasado un año complicado con el SF-25 y las circunstancias que lo rodean. El piloto logró una única victoria en la carrera sprint de China y terminó la temporada sin subir al podio.
En contraste, su compañero Charles Leclerc obtuvo 86 puntos extra y consiguió siete podios, mientras la falta de comunicación generó ciertas dudas sobre la relación entre Hamilton y el equipo.
Adaptarse a un nuevo entorno
Según Togninalli, para un piloto como Hamilton, que convive durante diez años en el mismo equipo, adaptarse a una nueva dinámica resulta todo un desafío.
"Es un proceso difícil tanto para el piloto como para el equipo, ya que cada escudería opera de forma única", afirmó en declaraciones a PlanetF1. A pesar de estos retos, el excampeón del mundo se muestra motivado y espera con ilusión las nuevas regulaciones de 2026, que podrían suponer un reinicio muy necesario.
Hamilton no ha rehuido mostrar su frustración, especialmente tras tres eliminaciones consecutivas en la Q1 en las últimas carreras. Sin embargo, también ha dejado claro su amor por las competencias y su voluntad de fortalecer la colaboración con Ferrari.
Togninalli confía en que la relación con el británico es más positiva de lo que se percibe y destaca que la cooperación ha ido mejorando a lo largo de la temporada.
"La relación parece peor de lo que realmente es; en realidad, es sumamente positiva", subrayó. Está convencido de que, con el tiempo y con resultados más sólidos, las frustraciones disminuirán y la colaboración se consolidará aún más.
