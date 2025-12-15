Mercedes emite JUICIO FINAL sobre Antonelli en la F1

Toto Wolff se muestra encantado con la madurez de Andrea Kimi Antonelli, quien a tan corta edad ya impresiona por su profesionalismo.

En una entrevista con Autosport, el austriaco expresó lo sorprendente que le resulta el desempeño de Antonelli bajo la presión de la élite.

El piloto italiano, de apenas 19 años y tercer debutante más joven en la historia de la Fórmula 1, ya demuestra que no le teme a los desafíos.

Wolff recuerda que, aunque su conducta en la pista es impecable, es importante tener en cuenta su corta edad. "Hay que recordar que tiene solo 19 años", comenta, añadiendo que "es un profesional detrás del volante y ha dedicado su vida al karting y las carreras."

Presión y expectativas

No obstante, el camino de Antonelli no ha estado exento de obstáculos. Durante su carrera en el FP1 de Monza, sufrió un accidente en casa, y para 2025 se vio enfrentado a la ardua tarea de cumplir con enormes expectativas, acentuadas por la presión mediática en redes sociales.

A pesar de ello, el equipo de Mercedes se muestra muy impresionado por su actitud y profesionalidad. Hywel Thomas, director general de Mercedes, elogió su primera temporada en el podcast Beyond The Grid, destacando su inteligencia y madurez, especialmente en comparación con sus contemporáneos.

Wolff advierte que las expectativas respecto al crecimiento de Antonelli se han elevado demasiado. "Se le ha lanzado a esta situación y, al ver algunas de sus peores carreras, la presión resulta abrumadora", señala el directivo. Sin embargo, a pesar de competir junto a un compañero tan rápido y experimentado como George Russell, Antonelli ha sabido mantenerse firme.

"Creo que eso demuestra que tiene un gran potencial para el futuro. Cuando yo tenía 19 años, era un poco imprudente y no sabía lidiar con la presión a la que él se enfrenta. Por eso, a veces soy un poco más exigente cuando hablo con él. Debo recordarme constantemente: 'Espera, apenas es un niño'. Esta es, sin duda, una lección valiosa para todos nosotros."

