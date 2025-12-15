Leclerc encuentra la ÚNICA forma de ganar con Ferrari

Charles Leclerc, la estrella de Ferrari en la Fórmula 1, ha confesado su anhelo de competir y ganar en las legendarias 24 Horas de Le Mans algún día.

Tras una temporada 2025 que no le trajo victorias, su SF-25 resultó demasiado inconstante para plantear un reto real frente a equipos como Mercedes, McLaren o Max Verstappen. A pesar de ello, logró superar a su compañero, el siete veces campeón Lewis Hamilton, por 86 puntos en el campeonato.

Las frustraciones acumuladas con el equipo Ferrari se hicieron evidentes durante las últimas semanas del año, alimentando rumores sobre un posible cambio en el futuro. Aunque tiene 28 años, el talentoso piloto monegasco aún no ha protagonizado un desafío al campeonato que se pueda considerar decisivo a lo largo de su carrera.

Ahora, Leclerc parece mirar hacia horizontes fuera de la Fórmula 1, impulsado por el reciente éxito de Ferrari en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de 2025. Durante la gala de premiación de la FIA en Uzbekistán, se le preguntó sobre la posibilidad de incursionar en el WEC y correr en las icónicas 24 Horas de Le Mans, y la idea le resultó muy atractiva.

Al ser cuestionado con: "¿Te apetecería probar suerte en Le Mans alguna vez?", Leclerc respondió: "Definitivamente. De hecho, me encantaría hacerlo varias veces. Ahora debo encontrar la forma de combinar la Fórmula 1 con Le Mans, porque si me embarco en algo, quiero ganar, y para ello es necesaria una preparación exhaustiva, ya que el nivel es altísimo."

Hazañas de Ferrari en el WEC 2025

En 2025, Ferrari se consagró en el WEC, obteniendo sus primeros títulos desde 1972 con el coche número 51, pilotado por Alessandro Pier Guidi, James Calado y el ex piloto de Fórmula 1 Antonio Giovinazzi.

Además, en 2023, la escudería logró su primera victoria en las 24 Horas de Le Mans desde 1965, lo que evidencia un claro ascenso en su equipo de resistencia. Este éxito podría abrirle puertas a Leclerc para conquistar la categoría en el futuro.

Aunque la noticia no es del todo alentadora para él, Ferrari ha confirmado que su alineación estelar se mantendrá de cara a la temporada 2026. Sin embargo, Leclerc nunca tuvo la intención de ocupar un puesto fijo en el WEC, por lo que aún tiene tiempo para considerar nuevos retos, especialmente ahora que Ferrari extendió su contrato en la serie hasta el final de la temporada 2029.

