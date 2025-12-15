F1 Hoy: Fernando Alonso pone ultimatum; Franco Colapinto se planta ante la FIA

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 14 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez afirma que durante su etapa en Red Bull el equipo se configuró completamente en torno a Max Verstappen. El piloto mexicano recuerda diferentes momentos vividos dentro del equipo y advierte sobre la “tormenta” que esperaba al siguiente conductor. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha minimizado por completo el logro obtenido por Lando Norris al proclamarse campeón de Fórmula 1 gracias a McLaren. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha optado por ir al grano en cuanto a lo que se lleva de la temporada 2025 con Aston Martin tras lo sucedido en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha tomado acción contra la FIA sobre la hipocresía con la que maneja algunas cosas, especialmente después de lo que sufrió Andrea Kimi Antonelli por culpa de Red Bull. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado