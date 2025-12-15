F1 Hoy: Fernando Alonso pone ultimatum; Franco Colapinto se planta ante la FIA
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 14 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez afirma que durante su etapa en Red Bull el equipo se configuró completamente en torno a Max Verstappen. El piloto mexicano recuerda diferentes momentos vividos dentro del equipo y advierte sobre la “tormenta” que esperaba al siguiente conductor. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha minimizado por completo el logro obtenido por Lando Norris al proclamarse campeón de Fórmula 1 gracias a McLaren. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha optado por ir al grano en cuanto a lo que se lleva de la temporada 2025 con Aston Martin tras lo sucedido en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha tomado acción contra la FIA sobre la hipocresía con la que maneja algunas cosas, especialmente después de lo que sufrió Andrea Kimi Antonelli por culpa de Red Bull. ::: LEER MÁS
