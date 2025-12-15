close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Fernando Alonso pone ultimatum; Franco Colapinto se planta ante la FIA

F1 Hoy: Fernando Alonso pone ultimatum; Franco Colapinto se planta ante la FIA

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 14 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez afirma que durante su etapa en Red Bull el equipo se configuró completamente en torno a Max Verstappen. El piloto mexicano recuerda diferentes momentos vividos dentro del equipo y advierte sobre la “tormenta” que esperaba al siguiente conductor. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha minimizado por completo el logro obtenido por Lando Norris al proclamarse campeón de Fórmula 1 gracias a McLaren. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha optado por ir al grano en cuanto a lo que se lleva de la temporada 2025 con Aston Martin tras lo sucedido en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha tomado acción contra la FIA sobre la hipocresía con la que maneja algunas cosas, especialmente después de lo que sufrió Andrea Kimi Antonelli por culpa de Red Bull. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso pone ultimatum; Franco Colapinto se planta ante la FIA
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso pone ultimatum; Franco Colapinto se planta ante la FIA

  • 1 hour ago
Checo Pérez Hoy: Miedo de él en Red Bull; Helmut Marko revela ataques planeados
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Miedo de él en Red Bull; Helmut Marko revela ataques planeados

  • 3 hours ago
Franco Colapinto Hoy: Se planta contra la FIA; Mercedes le da golpe bajo
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Se planta contra la FIA; Mercedes le da golpe bajo

  • Ayer 23:53
Mercedes prepara golpe BAJÍSIMO contra Colapinto y Alpine
Formula 1

Mercedes prepara golpe BAJÍSIMO contra Colapinto y Alpine

  • Ayer 23:35
REVELADO: El mayor TORMENTO de la carrera de Hamilton en la F1
Formula 1

REVELADO: El mayor TORMENTO de la carrera de Hamilton en la F1

  • Ayer 22:00
¡Todo o NADA! Aquí es cuando Ferrari sabrá si serán competitivos o humillados en la F1
Formula 1

¡Todo o NADA! Aquí es cuando Ferrari sabrá si serán competitivos o humillados en la F1

  • Ayer 21:13
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
15.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x