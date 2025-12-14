close global

Lewis Hamilton and Max Verstappen talk after Abu Dhabi 2021 GP

REVELADO: El mayor TORMENTO de la carrera de Hamilton en la F1

REVELADO: El mayor TORMENTO de la carrera de Hamilton en la F1

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton and Max Verstappen talk after Abu Dhabi 2021 GP

Lewis Hamilton es considerado por muchos el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. Durante años, tanto aficionados como expertos han reconocido el talento innato y la innegable figura del británico. Sin embargo, hay una carrera que siempre empañará su legado: el Gran Premio de Abu Dhabi 2021.

Con siete títulos de campeón en su historial, las discusiones sobre lo que pudo haber pasado si aquel final se hubiera desarrollado de otra manera siguen latentes. Sus seguidores defienden con pasión que Hamilton merecía convertir su hazaña en un octavo título mundial. Ahora, a sus 40 años y tras dejar atrás la era de dominio con Mercedes, el piloto se enfrenta a nuevos desafíos en Ferrari.

Entre 2014 y 2020, los Silver Arrows se hicieron con cada campeonato. Hamilton se llevó seis títulos y, aunque en 2016 su compañero Nico Rosberg ocupó brevemente la cima, el éxito permaneció en la familia Mercedes.

Además, el equipo de Toto Wolff consiguió el campeonato de constructores en ocho temporadas consecutivas, incluido 2021, a pesar de que esa campaña quedó marcada por la polémica.

Relacionado: ESCÁNDALO: Ferrari recibió MILLONES de Cadillac por Checo Pérez

Abu Dhabi 2021 sigue haciendo sombra a Mercedes

¿Qué ocurrió exactamente? Hamilton y su rival por el título, Max Verstappen, llegaron a la última carrera igualados en puntos, llevando el campeonato a una definición en el último suspiro. El piloto de Mercedes estaba en camino a la victoria cuando se decretó la salida del coche de seguridad, favoreciendo enormemente al neerlandés.

Podemos agradecer a la FIA el recuerdo imborrable del momento en que Toto Wolff reprendió a Michael Masi por radio desde el garaje, aunque la máxima autoridad de la F1 también debe asumir que esa controvertida decisión alteró el campeonato y fue considerada errónea por muchos.

En una entrevista con The Telegraph, Wolff confesó: "Aún no lo superamos". El jefe del equipo también reveló que el exestrella Hamilton piensa en aquel incidente y en las oportunidades perdidas todos los días. "Hablé con Lewis ayer; reflexionamos cada día sobre ello y el tema sigue presente en el equipo", agregó.

Ambos pilotos fueron campeones merecedores, pero, para usar una analogía futbolística, el árbitro cometió un error irreversible: el gol ya estaba marcado, y el partido había terminado.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

