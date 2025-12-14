¡Adiós a la tradición! Ferrari recibe IRRESISTIBLE oferta de venta

El presidente de Ferrari F1, John Elkann, ha rechazado una oferta de 1.100 millones de euros por una de las otras marcas de la famosa familia Agnelli. Nieto del legendario magnate de Fiat, Giovanni “Gianni” Agnelli, Elkann tiene un papel decisivo tanto en la dirección de Ferrari como en la gestión del equipo de Fórmula 1.

El mes pasado, el dirigente recibió críticas por aconsejar a los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc que hablaran menos y se centraran en la pista, en un año 2025 complicado para el equipo con sede en Maranello.

Sin embargo, Elkann y su compañía Exor, encargada de administrar las participaciones familiares, han tenido otros asuntos en juego este diciembre. Se ha comentado que la firma de criptomonedas Tether presentó una oferta cercana a los 1.100 millones de euros por el club italiano Juventus, propuesta que finalmente fue rechazada.

La familia Agnelli ha sido inversora mayoritaria en la Juventus desde 1949, e incluso había gestionado al club desde 1923. En un mensaje en vídeo publicado en el sitio oficial de la Juventus, Elkann quiso tranquilizar a los aficionados asegurando que el club no se venderá: “La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta.”

“El club forma parte de mi familia desde hace 102 años,” añadió Elkann. “Durante un siglo, cuatro generaciones la han impulsado, fortalecido y cuidado en los momentos difíciles, celebrando juntas también sus momentos de gloria. Seguimos apoyando a nuestro equipo y miramos al futuro con la ilusión de construir una Juventus ganadora.”

¿Qué dijo John Elkann sobre Lewis Hamilton?

“Brasil fue una gran desilusión”, afirmó Elkann. “Si analizamos el campeonato de Fórmula 1, nuestros mecánicos están llevándose el título por su rendimiento y la labor en los pits, y no cabe duda de que nuestros ingenieros han mejorado el monoplaza.”

“Lo demás aún está por alcanzar el nivel que deseamos. Es fundamental que nuestros pilotos se concentren en conducir y hablen menos, ya que tenemos carreras clave por delante y la segunda posición es una meta alcanzable. En Bahréin logramos conquistar el título de la WEC. Cuando Ferrari está unida, los resultados no se hacen esperar.”

Hamilton se refirió a estas declaraciones antes del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas: “Nos hemos centrado en perfeccionar nuestro trabajo en la fábrica, por lo que todos estamos dedicados a mejorar. Hablo con John cada semana y tenemos una relación increíble; la pasión en nuestro equipo sigue intacta.”

Cuando un periodista aseguró que los comentarios de Elkann evidenciaban una cultura de culpas en Ferrari, Hamilton defendió el ambiente del equipo: “No siento que aquí predomine una cultura de culpas. Estamos todos en el mismo bote y, al final, cada uno debe asumir su responsabilidad y cumplir su papel a cabalidad.”

