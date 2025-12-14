La ÉPICA misión de Hamilton en Ferrari para 2026

F1 superstar Lewis Hamilton sigue confiando en que puede conquistar un título con su nuevo equipo, Ferrari.

Aunque a sus 40 años la Scuderia ya no le resulta tan novedosa tras completar su primera temporada completa al rojo vivo, sus triunfos en el campeonato y la mayoría de sus victorias en Grandes Premios están profundamente ligados a su etapa en Mercedes.

La realidad es que el ícono de la F1 tuvo un debut sin victorias junto a Ferrari, con tan solo un podio en el Gran Premio de China en la emocionante carrera sprint de 2025.

Por su parte, su compañero Charles Leclerc subió al podio en siete ocasiones este año, pero a pesar de su rendimiento, Ferrari finalizó la temporada en un distante cuarto puesto en el campeonato de constructores. Ambos pilotos conocen bien las dificultades en este deporte y esperan que la Scuderia arranque con fuerza de cara a las nuevas normativas de 2026.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!

Hamilton: "Sigo teniendo un sueño"

La próxima era de coches de F1 le ofrece a Hamilton un comienzo renovado y muy necesario en Ferrari. Después de las complicaciones vividas durante el último cambio importante de reglamento, muchos opinaban que el campeón debería retirarse si no lograba adaptarse rápidamente al desafío que le plantea la Scuderia en 2026.

Sin embargo, Hamilton ha dejado atrás esas conversaciones de retiro y reafirma su compromiso de llevar, tanto a él como a Ferrari, de vuelta a la pelea por el campeonato.

Tras finalizar el último Gran Premio del año, el piloto británico declaró en Abu Dhabi que ignora a quienes le aconsejan poner fin a su carrera.

"Es el amor por lo que hago, la pasión por las carreras", afirmó. "Cuento con un apoyo increíble de mi entorno y de mis aficionados, lo que me impulsa a mantener siempre vivo el sueño que llevo en el corazón y por el que sigo trabajando día a día."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!