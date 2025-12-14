ÚLTIMA HORA: Problemas de SALUD para Max Verstappen

Ha sido revelado el problema de salud que impidió a Max Verstappen acudir a la premiación de Lando Norris.

En un mensaje en vídeo dirigido a todos los pilotos y miembros de los equipos reunidos en Uzbekistán, el piloto reveló que los médicos le habían aconsejado no volar debido a su enfermedad.

"Hola a todos, les habla Max. Lamento no poder acompañarles esta noche. Los médicos me han impedido volar. Aprovecho para felicitar en primer lugar a nuestro presidente Mohammed Ben Sulayem por su reelección. Estoy seguro de que nos esperan momentos muy emocionantes juntos», comentó con convicción.

"Además, quiero felicitar a todos los ganadores. Sé bien cuánto se esfuerzan y lo merecido que es cada logro, así que siéntanse muy orgullosos y disfruten de esta noche.

"Y, por supuesto, un agradecimiento especial a McLaren y, en particular, a Lando. Fue increíble competir con vosotros hasta el final de la temporada", declaró en su mensaje en vídeo.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

