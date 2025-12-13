El jefe de la escudería de F1 de Mercedes, Toto Wolff, no se mostró muy contento con el look de Lewis Hamilton en la icónica foto tomada para Ferrari a principios de este año.

Hamilton se unió a Ferrari en enero y su primera imagen como piloto de la Scuderia se publicó en las redes sociales del equipo al inicio de la temporada. En ella se le veía posando frente a la oficina de Enzo Ferrari, lo que rápidamente la convirtió en una imagen emblemática, acumulando cerca de seis millones de "me gusta" en Instagram y batiendo récords en el mundo digital.

Sin embargo, el exdirector de equipo de Hamilton, Wolff, reveló que nunca estuvo de acuerdo con la vestimenta elegida por el siete veces campeón. Toto confesó a The Telegraph que, en numerosas ocasiones, intentó convencer a Hamilton para que optara por trajes en determinadas sesiones fotográficas, pero el británico siempre se mostró resistente.

"Incluso realizó esa famosa foto frente a la casa de Enzo Ferrari con un traje al estilo de 'El Padrino'. Durante años le insistí en ponerse un traje, pero él siempre optaba por su propio estilo. Y justo el primer día con su nuevo equipo, decide lucir un traje.

"No es de extrañar que esa imagen se haya convertido en una de las más difundidas en las redes sociales."

Relacionado: Lewis Hamilton metería en PROBLEMAS a Max Verstappen con la FIA

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!