Ha salido a la luz la verdadera razón de por qué Christian Horner no llegó a Aston Martin como jefe de equipo de Fernando Alonso.

Durante un breve instante se barajó la posibilidad de que Christian Horner se uniera al equipo de Aston Martin. Sin embargo, según información de FunoanalisiTecnica, esto no se dará, ya que Adrian Newey ya ocupa la posición de jefe del equipo.

Tanto Alpine como Ferrari pasaron por el radar, e incluso se especuló con un posible cambio a Aston Martin. Sin embargo, según el medio italiano, esa opción tampoco saldrá adelante.

Esta posibilidad parecía real cuando Newey era visto únicamente como parte del equipo técnico de Aston Martin. No obstante, esa situación ha cambiado por completo.

Fuentes cercanas al equipo de Silverstone aseguran que la llegada de Newey, quien asumirá un doble rol en el ámbito técnico y deportivo (al menos en papel), ha transformado la realidad. Con ello, la posición de jefe del equipo quedó prácticamente ocupada, dejando a Horner sin oportunidad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

