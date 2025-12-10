close global

﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

F1 Hoy: Resultados test postemporada 2025; Ferrari hace fichaje desde Mercedes

F1 Hoy: Resultados test postemporada 2025; Ferrari hace fichaje desde Mercedes

Aloisio Hernández
Credit for photo: Red Bull Content Pool

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 09 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

F1 Test postemporada: Pato O'Ward BRILLA; Aston Martin en P1. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: URGENTE - La Scuderia cierra FICHAJE desde Mercedes para 2026. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: CONFIRMADO - ¡Ya hay FECHA de arranque para 2026! ::: LEER MÁS

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10711 votos

Más noticias

