¡Desde CASA de Red Bull admiten el ERROR con Checo Pérez!

Red Bull Racing extrañó a Sergio Pérez tras despedirlo en 2024, según así lo creen desde Austria, la casa del equipo de Max Verstappen.

Según palabras dichas durante una transmisión de ServusTV, esto se dijo sobre la ausencia del corredor nacido en Jalisco: "Conozco a uno que en este momento sonríe pícaramente en casa, se llama Checo Pérez.

"Es una nueva acción para su redención, recibió bastantes palos después de que Max Verstappen lo deshizo internamente. Debe estar pensando: 'lo habría hecho mejor'.

"Si se le echa un vistazo a la historia, fue Checo, con su experiencia, a pesar de todo, muy, muy importante para el equipo, hizo un magnífico trabajo y es muy bueno para él que regresa la próxima temporada con Cadillac a la parrilla", aseguraron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

