Nazario Assad De León

Viernes 5 Mayo 2023 12:01

El director del equipo AlphaTauri, Franz Tost, ha expresado su apoyo a Nyck de Vries en apuros, diciendo que está pasando por un "proceso de aprendizaje" como todos los demás novatos.

El neerlandés fue contratado para reemplazar al saliente Pierre Gasly en el invierno y ha soportado una vida lejos de ser ideal en la F1.

Él es uno de los dos únicos pilotos, junto con el novato de Williams, Logan Sargeant, que aún no ha sumado un punto esta temporada y dos accidentes en Bakú el fin de semana pasado han incrementado aún más la presión.

Ya ha habido especulaciones de que De Vries está en línea para ser reemplazado si sus actuaciones no mejoran, pero los últimos comentarios de Tost parecen desmentir esos rumores.

"Hay, como siempre digo, un proceso de aprendizaje y un período de crisis", dijo Tost.

Comparado con Vettel

El año pasado, De Vries hizo su debut en la F1, conduciendo en el Gran Premio de Italia para Williams en reemplazo de Alex. Albon, quien se vio obligado a retirarse debido a una apendicitis.

Tuvo un desempeño admirable, terminó noveno y esa actuación por sí sola fue suficiente para ponerlo en la contienda por un asiento en la carrera en 2023.

AlphaTauri recurrió al joven de 28 años, pero el ex campeón de Fórmula E ha tenido un mal comienzo de temporada.

Dos finales en el puesto 14 en Bahrein y Arabia Saudita representan sus mejores resultados en lo que va del año y dos choques más en Bakú no han ayudado a su causa.

Sebastian Vettel celebra su victoria con Toro Rosso en el Gran Premio de Italia de 2008

A pesar de esos problemas, Tost cree que De Vries todavía tiene un gran futuro y ha comparado su comienzo con otro ex prodigio de Faenza en Sebastian Vettel.

"Si los conductores no chocan, no conocen el límite", agregó. "Este es un crédito que debes darles, de lo contrario no funciona.

"Y no había ningún conductor que no chocara. Recuerdo que Sebastian en las primeras carreras volvía la primera vuelta la mayoría de las veces sin la parte delantera, eso es parte del juego."

"Como siempre digo, si un novato llega a la Fórmula 1, necesita un mínimo de tres años para entender lo que está pasando aquí".