¡Ruptura TOTAL! Hamilton fue exhibido por Ferrari

Lewis Hamilton despide la temporada 2025 de F1 de una manera poco habitual en Abu Dabi. Por primera vez en su carrera, el piloto británico cierra el año sin subir al podio.

Alcanzando como mejor resultado un cuarto puesto en un Gran Premio y logrando una victoria en una carrera sprint al inicio de la temporada en China.

El año del campeón se vio marcado por una serie de clasificaciones en Q1 en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, obligándole a remontar en Yas Marina el domingo para pasar de la decimosexta posición a un respetable octavo lugar.

Mientras tanto, el compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc, consiguió situar su Ferrari entre los cuatro primeros, e incluso en determinados momentos parecía que podría arrebatar el tercer puesto –¡y hasta el título!– a Lando Norris.

No obstante, el piloto de 40 años trató de despedir la temporada con optimismo, enviando un mensaje de agradecimiento tanto a su equipo Ferrari como a su ingeniero de pista Riccardo Adami a través de la radio.

Hamilton difundido por Adami

Mientras Hamilton completaba su vuelta de enfriamiento mientras daba la última vuelta, comentó por la radio: "Una temporada larga, chicos. Grazie a tutti. Gracias por vuestra amabilidad. Agradezco todo el esfuerzo. Siempre lucharé por ustedes. Siempre. Grazie."

En ese instante, se esperaba una respuesta de Adami, pero Hamilton se encontró con un silencio que resultó intrigante mientras conducía su Ferrari por el circuito de Yas Marina y los fuegos artificiales anunciaban al nuevo campeón británico de la F1.

El piloto quedó esperando casi un minuto y varias curvas antes de repetir: "¿Recibiste ese mensaje? Esa vez en la que no respondes."

Una situación realmente incómoda.

Adami respondió enseguida, entre una risa nerviosa: "Sí, lo oímos. Perdón, estábamos conversando. Muchas gracias, ha sido genial trabajar contigo. Grazie Mille."

Cabe recordar que, antes de ese intercambio, el ingeniero ya había felicitado a Hamilton por su remontada, comentando tras la carrera: "P8. Fue un gran desempeño, bien hecho. Una recuperación muy destacable."

Sin duda, al recordar su primera temporada en Ferrari, Hamilton reconocerá que su comunicación con Adami fue uno de los aspectos a mejorar en el garaje.

Antes del Gran Premio de Abu Dabi, en declaraciones a la prensa, Hamilton habló sobre cambios en su equipo para 2026, aunque el nombre de Adami no formó parte de esa reorganización.

"Mi entorno, tanto en lo que respecta al personal como al equipo, la manera de aprovechar el talento y la posibilidad de reubicar a algunas personas para rendir mejor, son cuestiones que debo revisar en mi espacio personal para optimizar nuestro trabajo conjunto", explicó el piloto.

