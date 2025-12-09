F1 Hoy: Carlos Sainz exhibe a Williams; Red Bull necesita esto del nuevo 'Checo Pérez'

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 9 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz ha aprovechado el final de temporada de Fórmula 1 para enviar algunas importantes recomendaciones a Williams. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha aprovechado el Gran Premio de Abu Dhabi para hacer cierta burla sobre cómo Yuki Tsunoda no pudo montar una verdadera defensa. ::: LEER MÁS

Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser el principal perfil de piloto que Red Bull debe buscar para la próxima temporada, y cómo reponer lo perdido tras la salida de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, pero agradecido por ser el último de la temporada de sacrificio. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!