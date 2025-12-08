Campeón de F1 revela una MULTA tras el incidente con Hamilton

El campeón de F1, Nico Rosberg, ha revelado que tras el accidente en el Gran Premio de España 2016 con Lewis Hamilton, tuvo que asumir una multa conjunta de 360.000 libras impuesta por Mercedes.

El infame choque entre Hamilton y Rosberg en Barcelona definió la rivalidad interna de Mercedes durante 2016. Los dos se disputaron la delantera durante cuatro curvas antes de colisionar en la lucha por la posición de cabeza.

Ahora, Rosberg confiesa que la escudería obligó a sus pilotos a firmar un contrato que establecía una penalización económica en caso de accidente entre compañeros. Hablando con Sky Sports en el Abu Dhabi Grand Prix, explicó: “Incluso tuve que firmar un contrato que indicaba que, si chocábamos entre compañeros, repartiríamos la factura a partes iguales. ¡Y eso resultó muy caro!”

“Compartimos la cuenta de Barcelona. Recuerdo que ascendió a 360.000 libras, y fue realmente duro”, añadió Rosberg. El comentarista de F1 de Sky Sports, Martin Brundle, bromeó: “¿De quién fue la culpa?”, a lo que Rosberg respondió: “¡Evidentemente, fue culpa de Lewis! ¿Qué clase de pregunta es esa?”

Relacionado: ATENCIÓN: ¡Checo Pérez podría hacer HISTORIA con Cadillac en 2026!

La amarga rivalidad en F1 entre Hamilton y Rosberg

Desde ese accidente, tanto Rosberg como Mercedes han ido rememorando el choque de Barcelona, señalando que el piloto alemán utilizó una configuración de motor equivocada que le frenó antes de la curva 4. Rosberg puntualizó que dicho incidente empeoró aún más su tensa relación con Hamilton, un conflicto que solo se resolvió cuando el campeón de 2016 se retiró al final de la temporada.

En ese momento, el presidente no ejecutivo de Mercedes, Niki Lauda, se mostró furioso y culpó a Hamilton por su maniobra agresiva al tomar la curva, llegando incluso a amenazar con rescindir los contratos de ambos pilotos.

Lauda confirmó en 2017 la anécdota de la multa durante una entrevista con Graham Bensinger: “Establecimos unas normas y les dijimos, sobre todo tras lo ocurrido en Barcelona, que empujarse fuera de la pista era inaceptable para Mercedes. Tenemos que ganar y uno de vosotros debe triunfar; no podéis sabotearos mutuamente.

Implementamos reglas que prohibían esas acciones y, de repetirse, habría una penalización o incluso consideraríamos cancelar vuestro contrato. Toto estableció medidas muy acertadas y, de repente, recuperamos la calma. Luchamos duro y los incidentes se redujeron.”

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!