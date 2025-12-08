¿Será el final? Rosberg hace FUERTE afirmación sobre Hamilton en Ferrari

El excompañero de Mercedes y ahora rival en la F1, Nico Rosberg, ha expresado su contundente opinión sobre la desastrosa primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrari.

Abu Dhabi le evoca intensos recuerdos al alemán, ya que fue el escenario en el que logró su único título mundial en 2016 y disputó su última carrera en la categoría.

A pesar de que en la última carrera Hamilton fue superado, Rosberg consiguió mantenerse por delante de Sebastian Vettel y Max Verstappen, incluso cuando el británico esforzó por empujarlo a ceder terreno frente a sus rivales. Sin duda, estos episodios han marcado a un piloto que se esperaba brillara en su debut con Ferrari.

Durante su intervención con el equipo de Sky Sports en la decisiva carrera por el título en Abu Dhabi, disputada entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, Rosberg no solo se refirió a los protagonistas del campeonato, sino que también ofreció su visión sobre la temporada 2025 de su antiguo adversario.

Es muy probable que Hamilton termine este primer año en la F1 sin alcanzar un podio, lo que se puede describir como un auténtico desastre en su debut junto a Ferrari.

Rosberg sobre la primera temporada de Hamilton en la F1

Tras la sesión de FP3 del pasado sábado en Abu Dhabi, donde Hamilton sufrió un dramático accidente en la curva de alta velocidad 9, Rosberg se refirió a su antiguo compañero y advirtió que el piloto podría estar poniendo en riesgo su legado en la F1.

“Ha sido una temporada terrible para él y no merece terminar su carrera de esta manera”, afirmó Rosberg.

“Se le dificulta tanto sobrellevar la situación: su propio compañero lo supera, le cuesta clasificarse en la Q2 casi cada jornada y, de paso, se lo ve salirse de pista. No podría empeorar más”, añadió.

“Es toda una pesadilla. La realidad es que la situación es aún peor en lo personal, a pesar de que sigue siendo uno de los mejores de la historia, algo que jamás discutiremos. Sin embargo, esta mala racha está dejando una mancha en su legado y eso, francamente, resulta muy lamentable.”

