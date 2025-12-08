¿Es Lando Norris el campeón mundial de F1 más débil?

Los libros de historia ya se han escrito: Lando Norris es ahora campeón mundial de Fórmula 1 y la undécima estrella británica en lograr este hito, siendo el primer piloto del Reino Unido en conquistar su primer título desde Jenson Button en 2009.

Ese logro es imborrable y jamás podrá ser arrebatado. Norris venció a una férrea competencia, entre ellos el tetracampeón Max Verstappen y su compañero en McLaren, Oscar Piastri.

No cabe duda de que McLaren ha contado con el mejor monoplaza de la temporada. Basta con observar el campeonato mundial: con más de 800 puntos, han distanciado ampliamente a Mercedes, que apenas se acerca a los 500. El título de constructores quedó decidido en septiembre, e incluso mucho antes en la práctica.

¿La razón? El dominio absoluto de McLaren. Max Verstappen y Red Bull tuvieron la suerte de ver cómo Ferrari desaparecía en la segunda mitad del año, limitándose a recoger los restos para terminar en tercero.

Posición Equipo Puntos 1 McLaren 833 2 Mercedes 469 3 Red Bull 451 4 Ferrari 398 5 Williams 137 6 Racing Bulls 92 7 Aston Martin 89 8 Haas 79 9 Kick Sauber 70 10 Alpine 22

Con ese panorama, resulta sorprendente que el campeonato de pilotos se decidiera en la última carrera. Durante el verano, Verstappen iba 104 puntos por detrás del líder, Piastri, y llegó al final reduciendo la diferencia con el primer, ahora Norris, a tan solo 12 puntos.

En Yas Marina, Verstappen no solo se hizo con la pole position, sino que también ganó la carrera. La diferencia en el campeonato se redujo a dos puntos, ya que Norris logró ese tercer puesto indispensable para sellar el título. Con ello, se pone fin a la racha de 1457 días como campeón de Verstappen, una etapa que comenzó en Yas Marina cuando venció de forma polémica a Lewis Hamilton hace cuatro años.

Sin embargo, la mayoría reconoce que sigue siendo el mejor en la pista, y él mismo lo admite. Norris coincidió con la opinión general al afirmar que habría ganado el campeonato mundial semanas —o incluso meses— atrás si hubiera competido al volante de un McLaren.

El título no refleja la mejor temporada de Norris

La campaña de Norris se vio empañada por errores garrafales y críticas —algunas justificadas— que cuestionaban su fortaleza mental para luchar por el título, además de señalar que recibió un apoyo favorecedor de McLaren en detrimento de Piastri. La realidad es que la temporada no ha sido la mejor en pista para él, pese a haberle permitido coronarse campeón mundial.

Estas circunstancias han alimentado a algunos detractores, quienes incluso han sugerido que podría figurar entre los pilotos menos destacados. Sin embargo, Norris es un atleta excepcional. Hasta antes de 2025, su ascenso había sido tan meteórico que lo situó entre los favoritos al título, llegando a amenazar a Verstappen al final de 2024.

¿No me crees? Pregunta a Lewis Hamilton, quien, tras un duelo con Norris en Austria hace algunos años, declaró a su propio equipo Mercedes: “Lando es un piloto excepcional”. No es común que Hamilton regale elogios de tal envergadura, especialmente durante una carrera.

La senda hacia el campeonato mundial llevaba tiempo gestándose, y juzgarlo únicamente por un año de rendimiento regular no hace justicia a su talento global. Al inicio de la temporada, cuando se le consideraba favorito, parecía que las enormes expectativas pesaban demasiado sobre él. Sin embargo, tras retirarse en el Gran Premio de Holanda, su forma se disparó al desaparecer la presión, permitiéndole recuperar el combate mental.

Acortó la brecha con Piastri, superó a su compañero de equipo y, desde ese momento, no volvió la vista atrás. La emoción intensa y el alivio que mostró al alzar el título lo dicen todo: ha sido un camino arduo que, al menos en lo mental, le dejó sus secuelas.

Hoy, con el sueño de toda la vida cumplido, el impacto de este logro se hará sentir en 2026. Con la presión liberada, se espera que la próxima temporada retome su mejor nivel. ¿Podríamos ver a Lando Norris como bicampeón mundial? Es una apuesta interesante, incluso cuando las regulaciones de la F1 para 2026 representan un territorio inexplorado.

