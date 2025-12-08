¡Más vale que le haga caso! Hamilton aconsejo sobre el título de F1 a Norris

Seven-time campeón mundial de F1, Lewis Hamilton, rindió un homenaje elegante a Lando Norris, el flamante campeón británico, tras el Gran Premio de Abu Dabi.

El piloto reveló además unos consejos que compartió con su compañero antes de la carrera, en una muestra de deportividad y compañerismo muy característica de él.

Norris solo necesitaba terminar tercero en Abu Dabi para alzarse con el título mundial, aunque Max Verstappen ganara la carrera, lo que sucedió. A pesar de la presión del Ferrari de Charles Leclerc, Norris se mantuvo firme en la posición y se consagró como el 35º campeón mundial de Fórmula 1.

Hamilton confesó que, previo a la carrera, aconsejó a Norris que siguiera haciendo lo que venía haciendo, ya que esa estrategia le daba confianza para superar esos momentos de nerviosismo. Con una trayectoria repleta de batallas decisivas por el título, Hamilton conoce de sobra lo que implica estar en medio de un choque de nervios y emociones.

“Estoy encantado por él; ganar tu primer campeonato mundial es algo realmente especial”, comentó Hamilton a Rachel Brookes de Sky Sports F1. “El Reino Unido sigue formando grandes pilotos, y sé perfectamente lo que se siente al pelear por tu primer título. Es una experiencia intensa y llena de presión. Estoy muy orgulloso de su evolución.”

“Antes del fin de semana, le dije que su método funcionaba, así que le aconsejé que no cambiara nada, y creo que fue justo lo que hizo”, añadió.

Relacionado: ¡Lewis Hamilton ACUSA estar en DESVENTAJA dentro de Ferrari!

¿Podrá Hamilton recuperarse el próximo año?

Aunque Hamilton felicitó a Norris con gran elegancia, naturalmente él también tiene intacto su afán por regresar a la contienda del título. Tras dejar Mercedes e integrarse en Ferrari a principios de 2025, esperaba poder pelear por un histórico octavo campeonato mundial, pero actualmente parece estar bastante lejos de volver al podio.

El piloto terminó la temporada 2025 en sexto lugar en el campeonato de pilotos y no sumó ninguna victoria en el año. Se trata de la primera campaña en su carrera en la que no sube al podio, y ha comentado que ya está deseoso de dejar atrás la generación actual de monoplazas.

Desde el inicio de la era del efecto suelo, Hamilton ha conquistado solo dos grandes premios en cuatro temporadas completas. Con las drásticas modificaciones reglamentarias que se introducirán en 2026, el veterano confía en que la próxima generación de coches se adapte mejor a sus habilidades, lo que podría darle la oportunidad de disputar con Norris el liderazgo en próximas carreras.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!