Verstappen realiza dictamen FINAL sobre Antonelli
En las últimas semanas se desató una gran polémica en torno a Kimi Antonelli tras que Lando Norris lo adelantara en la penúltima vuelta en Qatar, arrebatándole dos puntos cruciales, que a la postre le dieron el campeonato.
Este incidente provocó una avalancha de insultos y amenazas de muerte, y ahora se rumorea que en Abu Dhabi tendría que disculparse con Max Verstappen.
La acción de Norris encendió la furia de algunos seguidores autodenominados de Verstappen. Tras la carrera, numerosos usuarios se dirigieron a la cuenta de Instagram de Antonelli para recriminarle por supuestamente aceptar dinero de McLaren y arruinar el campeonato. Además, se publicaron comentarios con contenido homófobo y amenazas de muerte.
Por su parte, Antonelli reaccionó poniéndose la foto de perfil en negro, mostrando el dolor que le causaron tan duras críticas. Más tarde, Red Bull ofreció disculpas, presuntamente a instancias de Verstappen.
Verstappen se enfrenta a Antonelli
Una semana después, Verstappen se quedó a dos puntos de alcanzar el título mundial, mientras que Lando Norris se consagró campeón, en parte gracias a su adelantamiento a Antonelli.
Al concluir la carrera, el piloto buscó a Verstappen en los medios para disculparse por permitir el adelantamiento de Norris la semana anterior.
Sin embargo, Verstappen le restó importancia al asunto, asegurándole: "Amigo, no te preocupes, está todo en orden. Somos buenos amigos", lo que pareció aliviar a Antonelli.
