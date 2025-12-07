Hamilton, destrozado y perdido, admite el FRACASO de Ferrari

Lewis Hamilton dio su última entrevista en 2025, y fue posiblemente la más desalentadora de toda su carrera, luego de un rendimiento flojo en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Hamilton terminó por primera vez en su carrera sin alcanzar un podio antes de que finalice la temporada. Al recibir la noticia, comentó en el radio a su ingeniero, Riccardo Adami: "Cada vez, amigo, lo siento mucho."

El británico de 40 años, que se unió a Ferrari en enero, ha enfrentado serias dificultades y ahora figura en sexto lugar del campeonato de pilotos. Lewis se mostró visiblemente abatido durante la entrevista con Rachel Brookes de Sky Sports F1.

Hamilton explicó que realizaron varios ajustes en el coche y, según él, el coche se sentía genial. Ante la pregunta de Brookes sobre el mensaje del radio, preguntándole si se refería a su desempeño durante la clasificación, Hamilton asintió.

La periodista añadió: "Y aún no sabes por qué, simplemente no encuentras esa habilidad que siempre te ha caracterizado", a lo que el piloto volvió a asentir antes de que la entrevista concluyera abruptamente.

¿Cómo puede volver Lewis Hamilton de esto?

Las entrevistas de Hamilton durante la temporada 2025 han resultado en momentos muy emotivos, evidenciando una pérdida de confianza en sus propias capacidades.

Recientemente, admitió que esperaba con cierto alivio el cierre de la temporada, aunque reconoció no sentir la misma emoción por el 2026, último año de su contrato con Ferrari.

No obstante, el 2026 traerá una generación completamente nueva de coches, fruto de cambios regulatorios radicales que podrían estar más adaptados a sus habilidades.

Los diseños actuales, implementados desde 2022, le han permitido conseguir apenas dos victorias en cuatro temporadas, mientras que dichos cambios podrían alterar el orden competitivo, permitiendo a Ferrari luchar por posiciones más altas en la parrilla.

