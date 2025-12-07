¿Estará Ferrari en ellos? Revelados los planes de Hamilton para 2026

Lewis Hamilton se encuentra en serios aprietos tras un desastre en su primer año con Ferrari. Aún con un contrato que se extiende hasta 2027 en Maranello, el futuro del siete veces campeón mundial está siendo minuciosamente analizado.

La temporada de debut con los italianos ha mostrado nuevos niveles de inseguridad. Durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar, el piloto de 40 años volvió a no lograr avanzar desde la primera sesión de clasificación y terminó la carrera dominical en la duodécima posición.

Con tan solo 152 puntos en el campeonato, se encuentra 78 puntos detrás de su compañero Charles Leclerc y está a punto de cerrar una temporada sin subirse al podio.

Estos han sido momentos complicados para el británico, especialmente después del gran revuelo mediático que generó su paso de Mercedes a Ferrari. La unión de dos de las marcas más prestigiosas de la Fórmula 1 se ha convertido en una auténtica pesadilla.

¿Conducirá Lewis Hamilton para Ferrari en 2026?

Ahora todas las miradas se centran en el 2026. ¿Logrará Ferrari ofrecer finalmente un paquete competitivo que les permita ganar carreras tanto a Hamilton como a Leclerc? Y, de manera más directa, ¿estará Hamilton en condiciones de aprovecharlo?

El comentarista de Sky Sports F1, David Croft, afirma tener información sobre el próximo movimiento del piloto. Durante el podcast semanal del canal comentó: “Por todo lo que escucho, tras hablar tanto con el equipo de Lewis como con él mismo, sé que no se rinde. Volverá el próximo año con más energía, concentración y la determinación necesaria para dejar atrás esta temporada y dar lo mejor de sí para Ferrari.”

Aunque Croft destaca la voluntad de Hamilton de superar lo vivido en 2025, también reconoce que si el coche sigue sin estar a la altura, puede que los esfuerzos no den resultado. “Si Ferrari logra aportar el paquete definitivo, lo reflejaremos en la pista. Así que, quién sabe,” agregó.

Hamilton completará la temporada 2025 —que solo le trajo una victoria en China durante el sprint— en Abu Dhabi este fin de semana. No participará en la FP1 en Yas Marina, ya que la escudería ha decidido darle el asiento a Arthur Leclerc, hermano de Charles.

Ha sido una campaña llena de altibajos para el exestrella de McLaren y Mercedes, marcada por resultados decepcionantes, entrevistas sombrías y recientes críticas del presidente de Ferrari, John Elkann.

¿Será que el 2026 traerá mejores vientos? Al menos, muy pronto lo descubriremos.

