¿Ayuda al CAMPEÓN? FIA emite un comunicado sobre la investigación a Norris en Abu Dhabi
Lando Norris fue investigado durante el Gran Premio de Abu Dhabi tras un enfrentamiento con Yuki Tsunoda. Mientras que el futuro campeón se libró sin sanción, el piloto de Red Bull Racing recibió una penalización. La FIA ha emitido un comunicado al respecto.
En el circuito Yas Marina, Norris se vio obligado a realizar una parada temprana en pits para defenderse de la táctica "undercut" de Charles Leclerc y George Russell.
Tuvo que abrirse paso entre el tráfico para asegurarse un puesto en el podio y, con ello, la posibilidad de obtener el título mundial.
Durante la carrera, se encontró con Tsunoda, compañero de McLaren que, a pesar de empujarlo fuera de pista en la larga recta entre las curvas cinco y seis, no provocó ninguna penalización para Norris.
Los comisarios explican la ausencia de sanción para Norris
Según los comisarios, el piloto del coche número 4 (Norris) obligó al coche número 22 (Tsunoda) a salirse de la pista. Esto ocurrió mientras Tsunoda realizaba varias maniobras defensivas para proteger su posición ante el coche de Norris.
De no haber sido por estas acciones, Norris habría adelantado fuera de pista; sin embargo, se vio forzado a abandonar la superficie para evitar un mayor contacto. De acuerdo con las Directrices de Normas de Conducción, empujar la máquina fuera de pista no se considera una infracción a los límites.
Por otro lado, Tsunoda fue sancionado con una penalización de 5 segundos por sus reiterados cambios de dirección. Esta acción infringe lo establecido en el Artículo 2.b del capítulo 4 del anexo L del Código Deportivo Internacional.
