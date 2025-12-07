Las palabras de Russell que harán ENFURECER a McLaren en Abu Dhabi

Hoy se definirá quién se corona como campeón mundial de Fórmula 1, y McLaren sigue contando con dos as bajo la manga. George Russell sostiene que, pase lo que pase, en McLaren no se deben imponer órdenes de equipo.

El Gran Premio de Qatar parecía ser la ocasión ideal para que McLaren diera un golpe decisivo en la disputa por el título, mientras Lando Norris soñaba en voz alta con alcanzar su primer campeonato. Sin embargo, la jornada tomó un rumbo inesperado.

Tras un incidente entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly, el coche de seguridad inundó la pista y obligó a casi todo el pelotón a realizar una de las dos paradas obligatorias. De forma sorprendente, McLaren decidió mantenerse fuera, una decisión de la que, sin duda, lamentarán durante mucho tiempo.

Relacionado: ¡Checo Pérez HUMILLA a Red Bull con Ferrari!

Papayarules

Esto significa que la lucha por el título continúa abierta, con Max Verstappen presionando y ambos pilotos de McLaren aún con chances reales. Mientras tanto, las especulaciones no se hacen esperar.

¿Cómo se manejará la situación cuando dos pilotos potenciales para el campeonato tengan que competir? Las conocidas “papayarules” son un tema recurrente, pero ¿cuánto se aplicarán realmente cuando llegue el momento crucial?

Russell dejó claro su punto de vista de cara a la última carrera de la temporada: “Me parece intolerable e injusto pedirle a un piloto que todavía puede luchar por el título mundial que se retire para favorecer a su compañero. Ambos deben tener la oportunidad. Y si por ese motivo pierden la batalla, simplemente habrá que aceptar que el otro piloto [Verstappen] lo hizo mejor. Eso es todo.”

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!