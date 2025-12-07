Los aficionados a la F1 esperan con ansias el Gran Premio de Abu Dhabi de este domingo, el cierre de temporada en el que se coronará al campeón mundial de 2025.

Lando Norris llega a la carrera con una ventaja de 12 puntos al liderar el campeonato, mientras que Max Verstappen es su rival más cercano y Oscar Piastri se encuentra a cuatro puntos de diferencia.

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 marca la primera final de título disputada en un fin de semana desde el evento de 2021 y, además, la primera ocasión desde el GP de Abu Dhabi 2010 en la que más de dos pilotos se esfuerzan por llevarse el campeonato en la recta final.

Sin duda, se trata de una de las carreras de F1 más esperadas de la última década, aunque la inteligencia artificial trató de adelantarse al resultado días antes del evento.

Una publicación que se ha difundido en redes sociales muestra cómo la función de IA de Google responde a la pregunta de cuándo se celebrará este Gran Premio.

La respuesta inicia de forma correcta: "La última carrera de la temporada 2025 de F1 fue el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputó el 7 de diciembre de 2025 a las 14:00 CET."

Sin embargo, a continuación describe el resultado de la carrera como si ya hubiera ocurrido: "Max Verstappen ganó la carrera, Lando Norris quedó en segunda posición y George Russell en tercera."

Obviamente, de suceder eso, Norris se coronaría campeón mundial, ya que el piloto británico solo precisaría subir al podio, incluso si Verstappen se lleva la victoria.

¿Quién se llevará la gloria en Abu Dhabi?

Aunque la ventaja de 12 puntos coloca a Norris como favorito, la destacada actuación de Piastri en el Gran Premio de Qatar le hace creer que ha encontrado su mejor forma justo a tiempo.

Por su parte, el cuatro veces campeón Verstappen llega a esta decisiva carrera con total confianza tras haber ganado los dos últimos Grandes Premios.

La clasificación del sábado será clave para las aspiraciones de los tres protagonistas, pues la posición en la parrilla ha demostrado ser determinante en muchas carreras de esta temporada.

Verstappen ya ha pasado por situaciones similares; en 2021, en el desafiante Yas Marina Circuit, consiguió su primer título en la última vuelta, superando a Lewis Hamilton, quien ostentaba siete campeonatos.

