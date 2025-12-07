¿Trampa? McLaren prepara petición ESPECIAL para Piastri tras la pole de Verstappen

Oscar Piastri confirmó tras la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi que McLaren ha convocado una reunión de equipo para definir su estrategia en la recta final de la temporada de F1. ¿Se impondrán órdenes de equipo para el piloto australiano? Él espera sinceramente que no, ya que su aspiración al título aún está muy presente.

Quedan tres rivales en la lucha por el campeonato con una carrera pendiente en 2025. Verstappen, que registró el mejor tiempo en el circuito Yas Marina, se encuentra a 12 puntos de Lando Norris, quien comenzará desde la segunda posición y deberá subir al podio para evitar que la racha de cinco títulos consecutivos de Verstappen se vea comprometida. Por su parte, Piastri, con 16 puntos menos que su compañero, precisará un poco de suerte extra.

Durante el día de prensa en Abu Dabi, tanto Norris como Piastri evitaron comentar la estrategia del equipo para el fin de semana. El jefe del equipo, Andrea Stella, señaló que los pilotos tienen total libertad para competir a su manera.

El CEO de McLaren, Zak Brown, insinuó que podrían ser necesarias órdenes de equipo. Según Brown, sería impensable no utilizarlas si esto ofreciera a Norris o Piastri una mejor oportunidad para luchar por el campeonato.

Piastri confirma la reunión posterior a la pole

Incluso tras la clasificación, no se había tomado una decisión definitiva sobre la aplicación de órdenes de equipo, y se prevé una nueva reunión para analizar todas las posibilidades.

Cuando Sky Sports F1 le preguntó si tenía previsto adelantar a Norris en la salida, Piastri expresó: “No he pensado tan lejos. Por supuesto que quiero ganar el campeonato, pero se necesita mucho más que una victoria en una carrera; veremos cómo se desarrollan las cosas.”

El piloto añadió que se realizará otra reunión para definir si deberá obedecer órdenes de equipo durante la carrera.

“Pronto lo discutiremos. Aún no tengo una respuesta definitiva, pero mientras ni Max ni Lando terminen por delante de mí, sigo en la lucha. No es nunca una decisión fácil, pero la resolveremos antes de la carrera.”

