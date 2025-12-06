Colapinto Noticias Hoy: Alpine le ficha aliado para 2026; Pierde la paciencia con el auto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 05 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: OFICIAL - ¡Alpine anuncia NUEVO ALIADO para 2026! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: PIERDE LA PACIENCIA con Alpine tras las prácticas en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado