VENGANZA: Red Bull NO PODRÁ DESHACERSE de Checo Pérez
VENGANZA: Red Bull NO PODRÁ DESHACERSE de Checo Pérez
Desde que Sergio Pérez abandonó Red Bull, el equipo lo ha tratado de reemplazar y ya han fracasado con dos pilotos, aunque ya anunciaron al tercero, no podrán olvidarse del mexicano.
La escudería austriaca confirmó que Isack Hadjar será el compañero de equipo de Max Verstappen en 2026 tras brillar como novato en Racing Bulls; sin embargo, este éxito deberán compartirlo con Checo Pérez.
Hadjar, en una entrevista con WTV, confesó que Checo fue quien lo recomendó a Helmut Marko: “Creo que Checo vio la carrera de Barcelona y le dijo a Helmut (Marko): ‘Este pequeño adelantó bien’. Después de eso, Helmut me observó con más atención. Una semana más tarde estábamos en Mónaco… y gané”, aseguró.
Relacionado: ATENCIÓN: ¡Checo Pérez podría hacer HISTORIA con Cadillac en 2026!
¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?
Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.
Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.
Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.
Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.
Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Pato O'Ward saca a la luz POLÉMICO SECRETO de McLaren!
- 2 hours ago
Colapinto Noticias Hoy: Alpine le ficha aliado para 2026; Pierde la paciencia con el auto
- hace 51 minutos
GP Abu Dhabi Hoy: Resultados FP1 y FP2; Horario para qualy del sábado
- 1 hour ago
VENGANZA: Red Bull NO PODRÁ DESHACERSE de Checo Pérez
- 1 hour ago
Charles Leclerc, DESESPERADO por FALTA de soluciones en Ferrari
- Ayer 22:39
La GRAN preocupación de Mercedes con Kimi Antonelli en Abu Dhabi
- Ayer 20:25
Más leído
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre
Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar
- 29 noviembre