La GRAN preocupación de Mercedes con Kimi Antonelli en Abu Dhabi

Mercedes confesó que tiene una profunda preocupación con Andrea Kimi Antonelli para el resto del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi.

El equipo alemán, mediante Andrea Shovlin, reveló a los medios una de las preocupaciones que tiene de cara a la clasificación y carrera: "Lamentablemente, la tanda larga no fue buena. El coche rebotaba a alta velocidad, que lo desestabilizaba.

"Por lo tanto, hicimos algunos cambios para mejorar tanto el equilibrio como el rebote antes de la sesión vespertina. En la vuelta única, el coche seguía en una posición razonable, pero ni George ni Kimi hicieron un esfuerzo perfecto.

"Aunque dimos un paso adelante, la tanda larga seguía sin estar donde queríamos. Sufrimos de un exceso de graining y eso está definiendo nuestro ritmo. Esto debería mejorar con más caucho, pero también analizaremos cómo podemos modificar el coche para mejorarlo", declaró.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

